Украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, почему уровень благосостояния в Незалежной остаётся низким. Как заявил президент в эфире местных СМИ, в сложившейся ситуации во многом виновата Россия.

— В один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров … Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика, — заявил он.

Порошенко также утверждает, что Москва рассчитывала на то, что в его стране остановится производство и миллионы граждан Украины помогут сменить власть. По словам лидера Незалежной, власти государства нашли выход — украинские товары вышли на европейский рынок.

Он добавил, что сейчас цифры демонстрируют, что в целом "худшее уже позади" и есть оптимистический прогноз на будущее.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его стране нужен холодный мир с Россией, добавив, что украинцы устали от войны. В Кремле же заявили, что войны никакой нет, существуют только провокации Киева.