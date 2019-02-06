В ЕС рассказали, какие страны выступили за продление антироссийских санкций
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Норвегия, Албания, Черногория и Украина поддержали решения Совета ЕС о продлении экономических санкций против России. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
В документе говорится, что все эти страны привели свою национальную политику "в соответствие с этим решением", а ЕС, в свою очередь, поприветствовал это решение.
Напомним, в декабре прошлого года ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2019 года.
Впервые санкции Европейский союз ввёл 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.