ЕС опубликовал решение о продлении секторальных антироссийских санкций

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Евросоюз официально опубликовал решение о продлении экономических санкций против России ещё на полгода. Документ обнародован в официальном журнале ЕС.

В документе говорится, что решение действует до 31 июля 2019 года, а вступает в силу на следующий день после опубликования.

Решение о продлении ограничительных мер было принято на саммите с участием глав стран ЕС 13 декабря, а в качестве документа оно было оформлено 21 декабря.

Впервые санкции Европейский союз ввёл 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.