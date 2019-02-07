В Госдуму внесли поправки, уточняющие определение "шпионских" устройств

В инициативе говорится о необходимости дополнить определение понятия о "специальных технических средствах для негласного получения информации".

— В действующем законодательстве значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" не раскрыто, — говорится в пояснительной записке.

В документе предлагается дополнить определением понятия СТС "в целях устранения этой правовой неопределённости". Изменение также будет внесено в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Определение термина, предлагаемое в инициативе, соответствует позиции, изложенной в постановлении Конституционного суда РФ от 31 марта 2011 года.