Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 февраля 2019, 10:21

В Госдуму внесли поправки, уточняющие определение "шпионских" устройств

Фото: &copy; Pixabay/peterbwiberg

Фото: © Pixabay/peterbwiberg

В инициативе говорится о необходимости дополнить определение понятия о "специальных технических средствах для негласного получения информации".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в Госдуму проект поправок, уточняющих определение "шпионских устройств".

— В действующем законодательстве значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" не раскрыто, — говорится в пояснительной записке.

В документе предлагается дополнить определением понятия СТС "в целях устранения этой правовой неопределённости". Изменение также будет внесено в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Определение термина, предлагаемое в инициативе, соответствует позиции, изложенной в постановлении Конституционного суда РФ от 31 марта 2011 года.

Как ранее писал Лайф, Верховный суд России разрешил использовать шпионскую технику для личных целей.

BannerImage
Константин Агапов
  • Новости
  • Госдума
  • шпионы
  • Дмитрий Медведев
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar