В Роскомнадзоре рассказали о диалоге с Google по фильтрации контента

Ранее стало известно о том, что Google удаляет из поиска запрещённые в России сайты.

В Роскомнадзоре наладили конструктивный диалог с американской компанией Google по вопросу фильтрации запрещённого контента. Об этом сообщили РИА "Новости", ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

— Мы наладили конструктивный диалог с Google. В настоящее время этот диалог нас устраивает, — сообщил Ампелонский.

В ведомстве не уточнили, каким именно образом стороны в настоящий момент сотрудничают. Также нет информации, подключилась ли компания к соответствующей системе. Представители Google при этом не дали комментариев.