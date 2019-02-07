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Регион
Опубликовано 7 февраля 2019, 09:45

В Роскомнадзоре рассказали о диалоге с Google по фильтрации контента

Фото: &copy;&nbsp;Pexels

Фото: © Pexels

Ранее стало известно о том, что Google удаляет из поиска запрещённые в России сайты.

В Роскомнадзоре наладили конструктивный диалог с американской компанией Google по вопросу фильтрации запрещённого контента. Об этом сообщили РИА "Новости", ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

— Мы наладили конструктивный диалог с Google. В настоящее время этот диалог нас устраивает, — сообщил Ампелонский.

В ведомстве не уточнили, каким именно образом стороны в настоящий момент сотрудничают. Также нет информации, подключилась ли компания к соответствующей системе. Представители Google при этом не дали комментариев.

Напомним, ранее стало известно, что Google удаляет из поиска сайты, которые запрещены в России. На такой шаг, как сообщалось, компания пошла из-за угрозы блокировки.

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Сергей Сурепин
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