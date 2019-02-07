Чтобы не выгорали. В Госдуме предложили давать учителям годовой отпуск

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой давать учителям годовой отпуск раз в пять лет с сохранением зарплаты.

— Учителям нужно давать дополнительные возможности, и мы будем выходить с предложением, чтобы дать им возможность раз в пять лет брать годовой отпуск без потери их заработной платы, — сказал он журналистам.

По мнению Чернышова, в последние годы у преподавателей выросла нагрузка, из-за чего возникает риск "профессионального выгорания". Такая мера позволит его предотвратить.