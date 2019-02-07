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Регион
Опубликовано 7 февраля 2019, 12:21

Чтобы не выгорали. В Госдуме предложили давать учителям годовой отпуск

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой давать учителям годовой отпуск раз в пять лет с сохранением зарплаты.

— Учителям нужно давать дополнительные возможности, и мы будем выходить с предложением, чтобы дать им возможность раз в пять лет брать годовой отпуск без потери их заработной платы, — сказал он журналистам.

По мнению Чернышова, в последние годы у преподавателей выросла нагрузка, из-за чего возникает риск "профессионального выгорания". Такая мера позволит его предотвратить.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал министра образования Ольгу Васильеву следить за уровнем зарплаты учителей в регионах, чтобы она не была ниже средней по региону.

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Евгений Шуваев
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