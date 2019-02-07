ГД приняла в I чтении проекты об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова
В случае принятия этого закона в стране водитель, сбивший насмерть человека и сбежавший с места аварии, может получить от двух до семи лет колонии, а если жертв больше — от четырёх до десяти лет с лишением права занимать определённые должности.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственные проекты закона об ужесточении наказания за бегство с места дорожно-транспортного происшествия. Документами будут внесены правки во 2-ю, 4-ю и 6-ю части 264-й статьи УК.
В частности, речь идёт о ДТП с жертвами и тяжкими последствиями для участников. Так, если в аварии погиб человек, а водитель сбежал, водитель может получить от двух до семи лет колонии, а если жертв больше — от четырёх до десяти лет с лишением права занимать определённые должности.
В случае если участники получили серьёзные травмы, но никто не погиб, ответственность для сбежавшего водителя будет такая же, как для нетрезвого, — до четырёх лет лишения свободы.
По словам авторов законопроектов, виновник обязан оставаться на месте аварии. Они поясняют, что это направлено на защиту интересов всех участников дорожного движения.