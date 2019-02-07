Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген
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Лауреат Нобелевской премии по химии немецкий учёный Манфред Эйген умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Институт биофизической химии Макса Планка в Гёттингене.
Немецкий учёный получил Нобелевскую премию по химии в 1967 году за исследования в области сверхбыстрых химических реакций.
Директор Института биофизической химии Макса Планка Штефан Хель, отметил, что интересы Эйгена выходили далеко за рамки его специальности и естественных наук.
Эйген также является лауреатом премии Отто Гана, премии Пауля Эрлиха и Людвига Дармштедтера, а также награды Института вирусологии человека в Балтиморе за вклад в науку.