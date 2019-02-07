Названы самые студёные места на планете

Рейтинг самых холодных мест в мире был составлен британским изданием The Independent.

Журналисты в первую очередь отметили Улан-Батор (столица Монголии). Здесь температура в январе редко поднимается выше минус 16 градусов по Цельсию.

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Также в список вошла антарктическая станция "Восток", которая используется Россией. В летние месяцы в этом месте средняя температура достигает 32 градусов мороза — станция считается одним из самых засушливых мест на планете.