Названы самые студёные места на планете
Фото: © РИА Новости/Мария Плотникова
Рейтинг самых холодных мест в мире был составлен британским изданием The Independent.
Журналисты в первую очередь отметили Улан-Батор (столица Монголии). Здесь температура в январе редко поднимается выше минус 16 градусов по Цельсию.
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Также в список вошла антарктическая станция "Восток", которая используется Россией. В летние месяцы в этом месте средняя температура достигает 32 градусов мороза — станция считается одним из самых засушливых мест на планете.
Помимо прочего, в рейтинге оказался город Верхоянск (Россия) — он известен разницей температур в зимние и летние месяцы. Зимой здесь 48 градусов мороза, летом — 30 градусов тепла. Вместе с этим самыми холодными местами в мире британцы признали гору Денали (Аляска, США), город Фрейзер (Колорадо, США), деревню Снаг (Канада), Якутск (Россия) и перевал Роджера (Монтана, США).