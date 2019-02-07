Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 февраля 2019, 19:05

Названы самые студёные места на планете

Фото: &copy; РИА Новости/Мария Плотникова

Фото: © РИА Новости/Мария Плотникова

Рейтинг самых холодных мест в мире был составлен британским изданием The Independent.

Журналисты в первую очередь отметили Улан-Батор (столица Монголии). Здесь температура в январе редко поднимается выше минус 16 градусов по Цельсию.

Читайте также: Названы самые жаркие места на планете

Также в список вошла антарктическая станция "Восток", которая используется Россией. В летние месяцы в этом месте средняя температура достигает 32 градусов мороза — станция считается одним из самых засушливых мест на планете.

Помимо прочего, в рейтинге оказался город Верхоянск (Россия) — он известен разницей температур в зимние и летние месяцы. Зимой здесь 48 градусов мороза, летом — 30 градусов тепла. Вместе с этим самыми холодными местами в мире британцы признали гору Денали (Аляска, США), город Фрейзер (Колорадо, США), деревню Снаг (Канада), Якутск (Россия) и перевал Роджера (Монтана, США).

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Погода
  • Игры
  • В мире
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar