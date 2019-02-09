"Я не расист". Лиам Нисон объяснил своё желание "убить чернокожего"

Ранее от звезды кино услышали фразу, что он хотел отомстить за издевательства над его подругой.

Британский актёр Лиам Нисон рассказал, что он не расист. Такое заявление он сделал после обвинений его в расизме, связанных с фразой в интервью для Independent. Об этом сообщает АВС.

Лиам Нисон заявил, что он хотел убить чернокожего мужчину в качестве мести за изнасилование своей подруги. По словам актёра, девушку порядка сорока лет назад изнасиловал чернокожий мужчина. В частности, Нисон долго ходил по улицам с оружием в руках в надежде убить первого чернокожего, который попался бы ему на глаза.