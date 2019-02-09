Шведский журналист обосновал виновность Украины в керченском инциденте

Линдгрен считает, что Киев специально пошёл на провокацию, так как был уверен в поддержке Запада.

Шведский журналист Стефан Линдгрен назвал действия России во время инцидента в Керченском проливе полностью легитимными. Он детально разобрал юридические аспекты произошедшего и пришёл к выводу, что вина лежит на Украине. Статья опубликована в газете Nyhetsbanken.

Линдгрен заметил, что три судна ВМС Незалежной приблизились к проливу без предупреждения, не дождались российских лоцманов. Также украинские моряки не стали следовать указаниям пограничников РФ. По словам шведского журналиста, провокация продолжалась весь день и только спустя сутки россияне стали стрелять, ранили троих нарушителей и задержали корабли.

Он также объяснил, что Киев не может сослаться на Конвенцию по морскому праву 1982 года, поскольку нарушил критерии мирного прохода кораблей через пролив — на борту был груз с оружием. Автор статьи предположил, что Незалежная специально пошла на провокацию, так как была уверена в поддержке со стороны западных стран.

Линдгрен отметил, что инцидент не может квалифицироваться как нарушение Москвой международного права, потому что параграф 51 Устава ООН гарантирует каждому государству право на самозащиту, чем РФ и воспользовалась.

Журналист добавил, что, несмотря на очевидные нарушения со стороны украинских моряков, западные СМИ обвиняют во всём Россию.