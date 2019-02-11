Хрен, свёкла и огурцы. Стало известно звёздное меню на премии BAFTA

10 февраля в Лондоне состоялась престижная церемония вручения кинонаград BAFTA. Перед награждением для звёзд был приготовлен вкусный обед из трёх блюд. Об этом сообщает Hello.

Меню для популярных артистов составил шеф-повар BAFTA Антон Манганаро в сотрудничестве с главным шеф-поваром отеля Mayfair Grosvenor House Полем Бейтсом. Как и годом ранее, в этот раз отдельные блюда были приготовлены для вегетарианцев и веганов.

В качестве закуски знаменитостей угощали блюдами из шотландского лосося, девонширского краба, маринованными огурцами, свёклой и соусом из хрена. Что же касается вегетарианцев, то им достался салат с кольраби и зерновыми крупами, салат с яблоками, морковью и сезамом, а также яблочное желе.

Главными блюдами стали запечённая грудка цесарки, пюре из сельдерея и трюфелей, конфи из цесарки вместе с луковым маринадом, картофельные "помадки" с нежным брокколи и мини-морковью, с можжевельником. Гостей, которые отказались от мяса, угощали блюдом с хрустящими грибами и каштанами, дополненным пюре с карамелизированным луком.

В качестве десерта организаторы BAFTA выбрали клементин (гибрид мандарина и апельсина), хрустящие сладости из миндаля, а также соус из граната.