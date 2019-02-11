Назван лучший фильм по версии BAFTA

Чёрно-белая лента о жизни обычной мексиканской семьи в 1970-х годах также получила награду как лучший фильм на иностранном языке и за лучшую режиссуру.

Лучшим фильмом по версии британской кинопремии BAFTA стала мексиканская картина "Рома", сообщает Sky News. Её также наградили как лучшую ленту не на английском языке.

Чёрно-белая картина — творение Альфонсо Куарона, который был одновременно режиссёром, сценаристом, оператором и сопродюсером. Он стал лауреатом премии за режиссёрскую работу.

Сюжет рассказывает об обычной средней семье Мехико в 1970-х годах, где мать растила четверых детей, а отец редко появлялся дома. Жизнь героев резко меняется после расстрела демонстрантов во время католического праздника.

Как ранее писал Лайф, лучшим британским фильмом по версии BAFTA стала "Фаворитка". Кроме того, премию получили актёры Рами Малек и Оливия Колман.

Всего в ходе церемонии вручения премии BAFTA объявили лауреатов в 24 категориях.