В Британии назвали лучших актёра и актрису 2018 года

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В Британии назвали лучших актёра и актрису 2018 года

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Фото: © Twitter/Sky News‏

Лучшим актёром по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) стал 37-летний Рами Малек. Он получил награду за роль Фредди Меркьюри в ленте "Богемская рапсодия".

Лучшей актрисой названа Оливия Колман за роль королевы Анны в фильме "Фаворитка". Ранее оба актёра получили за свои работы "Золотой глобус".

Рэйчел Вайс получила премию за лучшую женскую роль второго плана — она сыграла роль Сары Черчилль в картине "Фаворитка". Лучшим актёром второго плана стал Махершала Али за роль джазового пианиста Дона Ширли в "Зелёной книге".

Напомним, ранее лучшим британским фильмом была признана "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса.

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