В Британии назвали лучших актёра и актрису 2018 года

Лучшим актёром по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) стал 37-летний Рами Малек. Он получил награду за роль Фредди Меркьюри в ленте "Богемская рапсодия".

Congratulations to Rami Malek - he’s picked up best actor at the #BAFTAs! ✨



Follow live updates on all the winners here: https://t.co/YKSf6nknFz pic.twitter.com/2zTVAbVwQs — Sky News (@SkyNews) 10 февраля 2019 г.

Лучшей актрисой названа Оливия Колман за роль королевы Анны в фильме "Фаворитка". Ранее оба актёра получили за свои работы "Золотой глобус".

Olivia Colman has won leading actress for The Favourite ✨!



Follow all the live updates on the #BAFTA winners here: https://t.co/YKSf6nknFz pic.twitter.com/KNIwqsuOHZ — Sky News (@SkyNews) 10 февраля 2019 г.

Рэйчел Вайс получила премию за лучшую женскую роль второго плана — она сыграла роль Сары Черчилль в картине "Фаворитка". Лучшим актёром второго плана стал Махершала Али за роль джазового пианиста Дона Ширли в "Зелёной книге".

Напомним, ранее лучшим британским фильмом была признана "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса.