Первыми под удар неизвестного штамма вируса попали люди и животные в Великобритании.

В одной из конюшен Чешира британские инфекционисты и вирусологи обнаружили смертельно опасный штамм вируса гриппа, который уже убил несколько лошадей, участвовавших в скачках. Как отмечает Daily Star, все контактировавшие с животными люди в данный момент изолированы, а конюшня закрыта для посещения.

Эпидемиологи заявляют, что распространение болезни удалось сдержать, однако малоизученные штаммы вируса гриппа были отправлены на изучение больше недели назад, а результатами британские врачи-инфекционисты пока не делятся. Пока окончательных результатов исследования нет, весь обслуживающий персонал будет находиться под присмотров медиков. При этом британские специалисты заявляют, что конюшне, в которой впервые обнаружили трупы заболевших лошадей, грозит "масштабная дезинфекция".