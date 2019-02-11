В ГД РФ предложили ввести в аэропортах обязательные оповещения о начале посадки

Инициаторами выступили глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, а также член этого комитета Максим Сураев (оба — "Единая Россия"). По их словам, редакция российского воздушного кодекса не обязывает компании сообщать о начале посадки. Согласно предложенным правкам, они будут обязаны это делать. Кроме того, речь идёт о сообщениях, связанных с задержкой или отменой рейса, а также о причинах этого.