В ГД РФ предложили ввести в аэропортах обязательные оповещения о начале посадки
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
В случае одобрения изменений в воздушный кодекс гавани обяжут также оповещать о задержке или отмене рейса.
Депутаты Госдумы предложили обязать операторов аэропортов информировать пассажиров по громкой связи о начале и окончании посадки на самолёт. Текст документа размещён в электронной базе нижней палаты парламента.
Инициаторами выступили глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, а также член этого комитета Максим Сураев (оба — "Единая Россия"). По их словам, редакция российского воздушного кодекса не обязывает компании сообщать о начале посадки. Согласно предложенным правкам, они будут обязаны это делать. Кроме того, речь идёт о сообщениях, связанных с задержкой или отменой рейса, а также о причинах этого.
Предлагается также прописать в кодексе, что оператор воздушной гавани обязан информировать пассажиров о маршрутах проезда до ближайших населённых пунктов, других аэропортов, сообщении между терминалами и порядке проведения досмотров багажа и ручной клади.