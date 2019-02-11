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Опубликовано 11 февраля 2019, 19:42

В ГД РФ предложили ввести в аэропортах обязательные оповещения о начале посадки

Фото: &copy; Агентство городских новостей "Москва" /&nbsp;Сергей&nbsp;Ведяшкин

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В случае одобрения изменений в воздушный кодекс гавани обяжут также оповещать о задержке или отмене рейса.

Депутаты Госдумы предложили обязать операторов аэропортов информировать пассажиров по громкой связи о начале и окончании посадки на самолёт. Текст документа размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициаторами выступили глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, а также член этого комитета Максим Сураев (оба — "Единая Россия"). По их словам, редакция российского воздушного кодекса не обязывает компании сообщать о начале посадки. Согласно предложенным правкам, они будут обязаны это делать. Кроме того, речь идёт о сообщениях, связанных с задержкой или отменой рейса, а также о причинах этого.

Предлагается также прописать в кодексе, что оператор воздушной гавани обязан информировать пассажиров о маршрутах проезда до ближайших населённых пунктов, других аэропортов, сообщении между терминалами и порядке проведения досмотров багажа и ручной клади.

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Владислав Фёдоров
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