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Регион
Опубликовано 11 февраля 2019, 19:23

"Штампы, пародия, временщики". Дима Билан раскритиковал "Грэмми"

Фото: &copy; Twitter / kuban_official

Фото: © Twitter / kuban_official

По мнению российского музыканта, мероприятию в настоящий момент не хватает масштабных артистов.

Популярный российский поп-певец Дима Билан серьёзно раскритиковал церемонию американской музыкальной премии "Грэмми". Такое заявление музыкант написал в "Инстаграме", записав гневную "историю", сообщает "Газета.Ru".

По словам артиста, на премии не было "стрежневых людей". В частности, он задался вопросом: "Где люди, несущие культуру?" Также Билан отметил, что все исполнители, которые присутствовали на премии, являются "пародиями и штампами".

Напомним, ранее стало известно, что Билан написал книгу о себе. Певец рассказал обо всём сокровенном, а книга получила название "Планета Билан".

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Сергей Сурепин
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