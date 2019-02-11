"Штампы, пародия, временщики". Дима Билан раскритиковал "Грэмми"
Фото: © Twitter / kuban_official
По мнению российского музыканта, мероприятию в настоящий момент не хватает масштабных артистов.
Популярный российский поп-певец Дима Билан серьёзно раскритиковал церемонию американской музыкальной премии "Грэмми". Такое заявление музыкант написал в "Инстаграме", записав гневную "историю", сообщает "Газета.Ru".
По словам артиста, на премии не было "стрежневых людей". В частности, он задался вопросом: "Где люди, несущие культуру?" Также Билан отметил, что все исполнители, которые присутствовали на премии, являются "пародиями и штампами".
Напомним, ранее стало известно, что Билан написал книгу о себе. Певец рассказал обо всём сокровенном, а книга получила название "Планета Билан".