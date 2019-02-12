Законопроект об устойчивом Рунете принят Госдумой в первом чтении

Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы интернета в России.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивом Рунете. За документ проголосовали 334 депутата.

Инициатива была внесена в Госдуму в конце 2018 года. Её инициаторы — сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Целью документа заявлено построение защиты от угроз для Рунета, а также проектирование сетевой инфраструктуры для нужд цифровой экономики. Авторы документа подчёркивают, что с его помощью создаётся всеобъемлющая инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

Документ подготовлен ещё и с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США, в которой декларируется принцип "сохранения мира силой".