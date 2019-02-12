"Наглая ложь". Эксперт разнёс отзыв РСПП против проекта об устойчивом Рунете

Специалист в области информационных технологий и интернет-маркетинга Игорь Ашманов объяснил, в чем не правы критики инициативы сенаторов Людмилы Боковой, Андрея Клишаса и депутата Андрея Лугового.

Генеральный директор компании "Ашманов и партнёры" Игорь Ашманов жёстко раскритиковал доводы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) против законопроекта об устойчивом Рунете. В критическом отзыве говорилось, что вводимые документом фильтры якобы "будут блокировать развитие" Интернета, а то и вовсе грозят масштабными сбоями из-за "возрастающей нагрузки на интернет-провайдеров".

Специалист в области информационных технологий назвал указанные аргументы наглой ложью и обвинил представителей РСПП в подыгрывании операторам связи, опасающимся серьёзных расходов на исполнение нового закона.

— В первой части закона задача — продублировать систему корневых имён. Таких серверов в мире тринадцать, и ими управляют американцы. Я читал заключение РСПП и других бизнесменов. Они пишут, что у нас есть такие сервера. Но они тоже управляются американцами. Заключение РСПП — наглая ложь. В нашей стране нет дублирующих серверов, которые нами управляются, — приводит слова Ашманова газета "Взгляд".