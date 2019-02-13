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Регион
Опубликовано 13 февраля 2019, 19:16

В комитете Госдумы поддержали запрет скидок на сигареты

Фото: &copy; РИА Новости/Константин Чалабов

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Комитет Государственной думы России по охране здоровья порекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете скидок на сигареты с учётом необходимости его доработки ко второму чтению.

В заключении говорится, что механизм установления минимальных розничных цен на табачную продукцию, предусмотренный федеральным законом, не тождественен предоставлению скидок на табачную продукцию.

Сообщается, что установление минимальных розничных цен относится к мерам государственного воздействия, направленным на сокращение спроса на сигареты.

Напомним, что в России запрещено продавать сигареты по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной).

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Владислав Фёдоров
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