В комитете Госдумы поддержали запрет скидок на сигареты
Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов
Комитет Государственной думы России по охране здоровья порекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете скидок на сигареты с учётом необходимости его доработки ко второму чтению.
В заключении говорится, что механизм установления минимальных розничных цен на табачную продукцию, предусмотренный федеральным законом, не тождественен предоставлению скидок на табачную продукцию.
Сообщается, что установление минимальных розничных цен относится к мерам государственного воздействия, направленным на сокращение спроса на сигареты.
Напомним, что в России запрещено продавать сигареты по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной).