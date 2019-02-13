В комитете Госдумы поддержали запрет скидок на сигареты

Комитет Государственной думы России по охране здоровья порекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете скидок на сигареты с учётом необходимости его доработки ко второму чтению.

В заключении говорится, что механизм установления минимальных розничных цен на табачную продукцию, предусмотренный федеральным законом, не тождественен предоставлению скидок на табачную продукцию.

Сообщается, что установление минимальных розничных цен относится к мерам государственного воздействия, направленным на сокращение спроса на сигареты.