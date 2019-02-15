Охота на "Стингер". Как советский спецназ захватил оружие США в Афганистане

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику запаса спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну. Он стал одним из офицеров, которым первым удалось захватить в Афганистане американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) "Стингер". Таким образом, СССР предоставил миру неопровержимые доказательства участия США в спонсировании афганских боевиков оружием. Лайф разобрался в истории уникальной операции советского спецназа.

Советский Союз вёл войну в Афганистане с 1979 года. На то были разные причины, в суть которых в данном рассказе не имеет смысла вдаваться. Так или иначе, на протяжении всей войны советские войска действовали достаточно успешно и вполне могли добиться всех поставленных целей, если бы противостоящим им афганским моджахедам не пришли на помощь США и другие их союзники по НАТО. Они обеспечивали боевиков не только оружием, но и средствами связи, деньгами, продовольствием, а также осуществляли инструкторскую помощь. Долгое время СССР не удавалось добыть неопровержимых доказательств вмешательства США в конфликт в Афганистане. Перелом произошёл лишь в 1987 году.

На протяжении всей войны одним из главных преимуществ советских войск была авиация. Противопоставить ей что-то в воздухе моджахеды по понятной причине ничего не могли, да и средств для борьбы с земли было немного. Однако с осени 1986 года американцы начали поставлять боевикам свои — современные на тот момент — ПЗРК "Стингер". Оружие это было достаточно лёгким и простым в эксплуатации, но при этом необычайно опасным для советских пилотов. "Стингер" уверенно поражал воздушные цели на высоте от 180 до 3800 метров. Как итог поставок этого оружия в 1986 году советские войска потеряли 23 самолёта и вертолёта.

Ситуация дошла до того, что пилотам вертолётов пришлось резко изменить тактику и проводить полёты на предельно малых высотах, постоянно используя складки местности в качестве прикрытия. Советская разведка, конечно же, получила данные о поставках американских ПЗРК моджахедам, однако 100-процентных доказательств этому не было. Командование распространило заявление, что первый солдат или офицер, захвативший у боевиков "Стингер", будет представлен к званию Героя СССР. Впрочем, ждать пришлось недолго.

Фото: © РИА Новости / Андрей Соломонов

Мельтанайское ущелье в афганской провинции Кандагар находилось на стыке двух советских подразделений, а потому моджахеды чувствовали себя там достаточно вольготно. Советские спецназовцы знали это и периодически устраивали засады на боевиков. 5 января 1987 года группа разведчиков 186-го отдельного отряда специального назначения ГРУ Генштаба под командованием заместителя командира отряда майора Евгения Сергеева решила совершить в ущелье очередной рейд. Под командованием Сергеева находился Владимир Ковтун (тогда ещё в звании старшего лейтенанта).

Разведчики прибыли в ущелье на двух вертолётах Ми-8. Подлетая к предполагаемому месту высадки, они увидели на дороге трёх мотоциклистов. В то время этим видом транспорта пользовались только боевики. Впрочем, моджахеды сами выдали себя: спешившись, они открыли по вертолётам огонь из автоматического оружия и сделали два выстрела из тех самых "Стингеров". Как выяснится позднее, боевики стреляли из ПЗРК навскидку, а потому не попали по вертолётам. А сами же спецназовцы поначалу решили, что по ним ведётся огонь из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ).

Фото: © РИА Новости / Александр Гращенков

"Духов"-мотоциклистов частично ликвидируют из бортового пулемёта, кроме того, командир одного из вертолётов капитан Соболь отработал по боевикам неуправляемыми ракетами. Командир отряда Сергеев приказывает сажать машину, а второй вертолёт просит остаться в воздухе для прикрытия группы спецназа. Уже на земле бойцы разделились на два отряда и начали бой с моджахедами практически в упор. Нашим бойцам пришлось штурмовать холм, на котором укрепились "духи". Динамика боя была так высока, что он продлился не более 10 минут, разведчики буквально влетели на холм.

— В том бою мы завалили шестнадцать "духов". Видимо, на высотке сидела группа моджахедов, подошедшая ранее из кишлака. Не могли же они все приехать на трёх мотоциклах? Возможно, они пытались организовать засаду ПВО с наземным прикрытием и заодно опробовать поступившие недавно "Стингеры". За одним из "духов", у которого в руках была какая-то труба и кейс типа дипломата, погнались я и двое бойцов. "Дух" интересовал меня прежде всего из-за "дипломата". Ещё и не предполагая, что труба — это пустой контейнер от "Стингера", я сразу почувствовал, что в кейсе могут быть интересные документы, — рассказал по прошествии многих лет изданию "Братишка" Владимир Ковтун.

Фото: © РИА Новости / Андрей Соломонов

Старший лейтенант бросился в погоню за моджахедом, однако боевик отрывался. Тогда Владимир Ковтун, будучи мастером спорта по стрельбе, решил ликвидировать его. С расстояния более 200 метров пуля из АКС попала точно в голову. Ковтун забрал кейс и американский ПЗРК. Разведчики стали отходить к вертолётам, неся ценные боевые трофеи. Забрали с собой также одного раненого моджахеда, оказав ему медицинскую помощь.

— Дали команду на отход. Бойцы принесли ещё две трубы: одну пустую, другую неиспользованную. Вертушка взлетела и взяла обратный курс. В салоне я открыл "дипломат", а там полная документация по "Стингеру", начиная от адресов поставщиков в США и заканчивая подробной инструкцией по пользованию комплексом. Тут уж мы вообще от радости обалдели. Все знали, какой ажиотаж создало наше командование вокруг закупок моджахедами "Стингеров". Знали и то, что тому, кто первым возьмет хотя бы один образец, вручат Звезду Героя, — делился в интервью воспоминаниями Ковтун.

Благодаря подвигу разведчиков СССР представил на срочной пресс-конференции в МИД Афганистана неопровержимое доказательство вмешательства США во внутренние дела Афганистана.

Однако обещанной Звезды Героя СССР никто из участников этой операции так и не получил. Сами разведчики списывают это на то, что у них был конфликт с вышестоящим руководством. Впрочем, отмечали, что главное — был результат, во время захвата "Стингеров" никто ни о каких званиях и не думал.

Фото: © Cтраница" Афганский ветер "Скорпион"/OK

— Шуму вокруг этого случая было много. Прилетел командир бригады полковник Герасимов. К званию Героя решили представить Сергеева, меня, Соболя — командира борта, на котором мы летели, и одного сержанта из досмотровой группы (полковник Василий Чебоксаров. — Прим. Лайфа). Для оформления представления на Героя положено фотографировать кандидата. Нас четверых сфотографировали и... ничего не дали. По-моему, орден Красного Знамени получил сержант. У Женьки Сергеева было неснятое партийное взыскание, у меня с командованием отношения тоже не были безоблачными. За что не дали Героя вертолётчику, до сих пор не знаю. Наверное, он тоже был в опале у своего начальства. Хотя, на мой взгляд, ничего особо героического мы тогда не совершили. Но факт остается фактом: первый "Стингер" взяли мы!

Ждать заслуженной награды пришлось более 20 лет. Благодаря стараниям родственников и сослуживцев первое звание Героя, но уже России, получил командир отряда подполковник Евгений Сергеев в 2012 году. К сожалению, посмертно. Сергеев не дожил до получения заслуженной награды всего пару лет, скончался от тяжелой болезни, ставшей следствием многочисленных ранений за годы службы.