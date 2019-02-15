Путин присвоил звание Героя России офицеру, захватившему американский "Стингер"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику запаса спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну, который в 1987 году в афганской провинции Кандагар захватил американский переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".
— За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряжённых с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу! — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Офицер воевал в Афганистане в 186-м отдельном отряде специального назначения ГРУ Генштаба.
5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье в провинции Кандагар он сумел раздобыть неопровержимые доказательства вмешательства США во внутренние дела Афганистана — образец американского "Стингера" с документацией на него, включая адреса поставщиков из США.
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