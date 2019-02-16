Лучшие в 2019-м. Эксперты составили рейтинг стран по качеству жизни
Фото: © Flickr/Andrew Wright
Специалисты международной аналитической базы смогли собрать данные только по 71 государству.
Специалисты глобальной базы данных Numbeo опубликовали рейтинг качества жизни в разных странах в 2019 году. Чтобы назвать лучших, в странах изучили покупательскую способность жителей, показатели безопасности, уровень здравоохранения, стоимость жизни, цену на недвижимость, среднее время на дорогу, уровень загрязнения и климат.
Первые три места в рейтинге качества жизни заняли Дания, Швейцария и Финляндия. Также в топ-10 вошли Австралия, Австрия, Нидерланды, Исландия, Германия, Новая Зеландия, Норвегия. Не удалось войти в топ-10 Японии и США — они разместились на 12-м и 13-м местах соответственно. Последнее — 71-е место — досталось Египту.
Литва оказалась 29-й, Латвия — 34-й, Эстония показала себя лучше, чем упомянутые Япония и США, и расположилась на 11-м месте. Белоруссия в рейтинге 2019 года занимает 37-е место. Россия прилично отстала от Белоруссии и стала только 59-й. Украина немного отстаёт от России и занимает 62-ю строчку. Казахстан оказался третьим с конца, заняв 69-е место.
Ранее специалисты Numbeo называли самые безопасные города мира и рассказывали, где самая плохая экология.