Даже дышать вредно. Эксперты составили рейтинг стран с самой плохой экологией

Самыми экологически проблемными государствами признаны Монголия, Афганистан и Мьянма.

Эксперты глобальной базы данных Numbeo составили рейтинг самых экологически неблагополучных стран по итогам 2018 года. Отчёт Pollution Index 2018 Mid-Year был опубликован по итогам опроса жителей 70 европейских городов и основан прежде всего на данных о степени загрязнения воздуха и воды.

Как выяснилось, самыми экологически проблемными странами были признаны Монголия, Афганистан и Мьянма. Лучше всего ситуация с чистотой обстоит в Финляндии, за которой следуют Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия.

Россия расположилась на 48-м месте по загрязнённости из 102 стран. Как ранее писал Лайф, эксперты также составили рейтинг загрязнённых европейских городов. Пыльная пальма первенства досталась македонскому городу Тетово.