В Госдуме опровергли возможный запрет на покупку авто без наличия парковки
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Депутаты заверили, что такую инициативу в парламенте не обсуждали и вообще она "далека от российских реалий".
В Государственной думе не рассматривают инициативу о запрете покупать машины, не имея парковочного места, заверил первый заместитель председателя Комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов.
— Я слухам не верю. Вот когда увижу... Нет, такая инициатива не обсуждается. Первый раз слышу, — цитирует его РИА "Новости".
Ситуацию прокомментировал также член Комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Он выступил против такой идеи, поскольку считает её слишком "далёкой от российских реалий".
Как ранее сообщал Лайф, об инициативе обязать покупателей машин заранее обзаводиться местом на парковке писали в СМИ. Сообщали даже, что идею уже поддержали во Всероссийском обществе автомобилистов и Союзе пешеходов.