В Госдуме опровергли возможный запрет на покупку авто без наличия парковки

Депутаты заверили, что такую инициативу в парламенте не обсуждали и вообще она "далека от российских реалий".

В Государственной думе не рассматривают инициативу о запрете покупать машины, не имея парковочного места, заверил первый заместитель председателя Комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

— Я слухам не верю. Вот когда увижу... Нет, такая инициатива не обсуждается. Первый раз слышу, — цитирует его РИА "Новости".

Ситуацию прокомментировал также член Комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Он выступил против такой идеи, поскольку считает её слишком "далёкой от российских реалий".