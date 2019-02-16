Россиянам могут запретить покупать авто, не имея парковочного места

Депутаты считают, что это позволит избавить дворы и детские площадки от припаркованных там машин.

Водителям, которые не имеют своего гаража или закреплённого парковочного места, могут запретить покупать автомобили. По сведениям источника URA.RU, такую инициативу обсуждают в Госдуме. И её поддержали во Всероссийском обществе автомобилистов и Союзе пешеходов.

Как пишет издание, в Думу это предложение пришло из регионов, ведь во многих городах дворы домов просто превратились в парковки. Автомобили умудряются оставлять на клумбах, детских площадках и втискивать между деревьев, из-за чего происходит множество конфликтов.

— Всё упирается в экономическую составляющую. Чтобы обязать людей арендовать или приобретать места для машин, нужно построить множество парковок. Но главный вопрос упирается в свободную землю — удастся ли её найти? — прокомментировал возможный законопроект изданию член думского Комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов напомнил, что в СССР автомобиль мог приобрести только человек, имеющий гараж. А сейчас это уже необходимость, так что по стране стоит развернуть массовое строительство многоярусных паркингов.

Владимир Соколов — председатель движения Союза пешеходов — рассказал, что автомобилистам нужно предоставить условия, например, одно парковочное место на семью выделять бесплатно, а при большем количестве автомобилей места нужно будет покупать.

В январе этого года депутат Василий Власов предложил разрешить москвичам бесплатно парковаться возле официального места работы. Ведь с начала года штрафы за неоплату парковки выросли в два раза, а сами тарифы на услугу тоже выросли.