В Москве начали действовать удвоенные штрафы за неоплату парковки

Удвоенные штрафы за неоплату парковки начали действовать в российской столице с сегодняшнего дня. Как напомнили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), теперь нарушители платят до пяти тысяч рублей.

Столичных автовладельцев начали штрафовать по новым тарифам с 9 января, поскольку во время новогодних праздников парковка на улицах города была бесплатной.

Как писал Лайф, поправки об удвоении штрафов 26 декабря приняли депутаты Мосгордумы. Парламентарии посчитали, что 2,5 тысячи рублей слишком несоразмерны стоимости парковки. На некоторых улицах Москвы она доходит до семи тысяч рублей, поэтому иногда оплатить штраф выгоднее, чем стоянку.