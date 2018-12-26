Штраф за неоплату парковки в Москве увеличили вдвое

В Мосгордуме пояснили, что штраф в 2,5 тысячи рублей сейчас экономически нецелесообразен.

Сумма штрафа за неоплату платной парковки в Москве увеличилась в два раза — с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняли депутаты Мосгордумы.

Как пояснила председатель парламентской комиссии по регламенту, правилам и процедурам в столичном парламенте Татьяна Портнова, штраф в 2,5 тысячи рублей сейчас несоразмерен стоимости стоянки на открытых платных парковках, где "цена доходит до 7 тысяч рублей".

— И плата за неоплаченную парковку в 2,5 тысячи рублей, скажем так, не соблюдая закон, наплевав на всех остальных законопослушных граждан Москвы, действительно экономически нецелесообразна. Для того чтобы пресечь такие явления и сказать таким гражданам, что закон для всех, мы повышаем штраф, — добавила Портнова.

Ранее увеличение размера штрафа за неоплату парковки поддержали в столичном департаменте транспорта. Замруководителя департамента заявил, что, согласно статистике, количество штрафов за неоплату парковки в зоне с повышенным тарифом значительно выросло с начала 2017 года.

Напомним, в начале декабря стало известно, что правила и цены на парковку в центре Москвы претерпят изменения. Так, время оплаты стоянки сократилось с 15 минут до 5, а минимальная и максимальная цены выросли на 30 рублей — до 80 и 380 рублей соответственно.