Московским водителям начали раздавать листовки о новых парковочных тарифах

Столичным автомобилистам начали раздавать листовки, в которых указаны новые парковочные тарифы и правила, которые начали действовать с 15 декабря.

— Сегодня пешие инспекторы АМПП начали раздавать автомобилистам листовки с информацией об изменениях на улицах, на которых меняются правила парковки, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы АМПП.

Напомним, в начале декабря стало известно, что правила и цены на парковку в центре Москвы претерпят изменения. Так, время оплаты стоянки сократилось с 15 минут до 5, а минимальная и максимальная цена выросла на 30 рублей — до 80 и 380 рублей соответственно.