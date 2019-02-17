СМИ сообщили, почему Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Дональд Трамп и Синдзо Абэ. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после просьбы со стороны Вашингтона приложить усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР. Об этом сообщает газета The Asahi.
Как отмечается, просьба была неформально озвучена американской стороной в адрес Японии после исторического саммита между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
О выдвижении на премию сообщил сам Дональд Трамп. Ранее американского лидера на Нобелевскую премию мира выдвинули депутаты от норвежской Партии прогресса.