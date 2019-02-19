В Сан-Франциско отменили показ фильма "Т-34"

Показ военной драмы "Т-34" режиссёра Алексея Сидорова отменили в Сан-Франциско. Причина — радикальная реакция группы лиц, которая якобы увидела в фильме пропаганду. В итоге эти люди запугали владельца кинотеатра, где должен был состояться показ. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на Александра Белякова, директора по развитию группы компаний "Киносфера" (она осуществляет прокат фильма в США).

Как стало известно, показ должен был пройти 21 февраля. По словам Белякова, активисты говорят, что они пока не видели фильм, а все их выводы были сделаны на основе трейлера. Есть предположение, что активисты выступают против фильма лишь по той причине, что он из России.