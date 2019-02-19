В Сан-Франциско отменили показ фильма "Т-34"
Кадр фильма "Т-34"/ © Кинопоиск
Директор фирмы-прокатчика рассказал, что это решение было принято из-за нездоровой реакции радикалов.
Показ военной драмы "Т-34" режиссёра Алексея Сидорова отменили в Сан-Франциско. Причина — радикальная реакция группы лиц, которая якобы увидела в фильме пропаганду. В итоге эти люди запугали владельца кинотеатра, где должен был состояться показ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Александра Белякова, директора по развитию группы компаний "Киносфера" (она осуществляет прокат фильма в США).
Как стало известно, показ должен был пройти 21 февраля. По словам Белякова, активисты говорят, что они пока не видели фильм, а все их выводы были сделаны на основе трейлера. Есть предположение, что активисты выступают против фильма лишь по той причине, что он из России.
Ранее стало известно, что Украина призвала отменить прокат российского фильма "Т-34" в США.