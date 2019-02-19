Володин поручил разобраться с фейком о запрете на покупку машин без гаража

Спикер нижней палаты напомнил, что подобные "новости" являются ложью и клеветой и такие действия преследуются законом.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты по информполитике и безопасности провести расследование после публикации в СМИ данных о том, что в ГД обсуждают инициативу о запрете приобретать автомобили, не имея места для их парковки.

— Коллеги, если вы не возражаете, мы поручим комитетам по информполитике, по безопасности и противодействию коррупции разобраться в данном вопросе: изучить, кто является учредителем этого СМИ, нам доложить. Пригласите (представителей СМИ) на заседание. Почему распространяются такие фейки, кто за ними стоит, какой источник информации? — заявил Володин.

По его словам, средства массовой информации должны нести ответственность за недостоверные публикации.

Вся информация ... должна быть проверена, наши граждане не должны подвергаться стрессам, носящим надуманный характер. Мы должны сделать всё, чтобы защитить правдивость, объективность, открытость, но при этом никому нельзя придумывать то, чего нет Вячеслав Володин

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что подобные "новости" являются ложью и клеветой и такие действия преследуются законом.