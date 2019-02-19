Госдума приняла во II чтении законопроект о паллиативной помощи
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Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли проект закона о паллиативной помощи. Доработанный документ закрепляет "право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством".
Речь идёт в том числе об использовании наркотических или психотропных лекарственных средств. Если решение не может принять сам пациент из-за своего состояния, решение принимает его законный представитель.
Оказание такой помощи разрешат в том числе на дому, а делать это будут медицинские работники, которые ранее прошли специальный курс обучения.