Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 февраля 2019, 15:04

Госдума приняла во II чтении законопроект о паллиативной помощи

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли проект закона о паллиативной помощи. Доработанный документ закрепляет "право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством".

Речь идёт в том числе об использовании наркотических или психотропных лекарственных средств. Если решение не может принять сам пациент из-за своего состояния, решение принимает его законный представитель.

Оказание такой помощи разрешат в том числе на дому, а делать это будут медицинские работники, которые ранее прошли специальный курс обучения.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Госдума
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar