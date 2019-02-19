Госдума приняла во II чтении законопроект о паллиативной помощи

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли проект закона о паллиативной помощи. Доработанный документ закрепляет "право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством".

Речь идёт в том числе об использовании наркотических или психотропных лекарственных средств. Если решение не может принять сам пациент из-за своего состояния, решение принимает его законный представитель.