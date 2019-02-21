Такую помощь будут получать граждане в каждом регионе на дому, им будут предоставлены бесплатно обезболивающие и необходимые медицинские изделия.

Госдума приняла закон о паллиативной медицинской помощи, в котором не только расширяется само понятие такой помощи, а также уточняется порядок её оказания.

Таким образом, паллиативной медицинской помощью признаётся комплекс мероприятий, направленных на избавление от боли и улучшение качества жизни неизлечимо больных пациентов и членов их семей. Сюда входит как медицинское вмешательство, так и психологическая помощь и уход.

Уточняется, что оказывать паллиативную помощь должны прошедшие специальное обучение медики. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, паллиативную помощь будут получать граждане в каждом регионе на дому, им будут предоставлены бесплатно обезболивающие и необходимые медицинские изделия.