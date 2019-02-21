Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2019, 11:32

Госдума приняла закон о паллиативной медицинской помощи

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Такую помощь будут получать граждане в каждом регионе на дому, им будут предоставлены бесплатно обезболивающие и необходимые медицинские изделия.

Госдума приняла закон о паллиативной медицинской помощи, в котором не только расширяется само понятие такой помощи, а также уточняется порядок её оказания.

Таким образом, паллиативной медицинской помощью признаётся комплекс мероприятий, направленных на избавление от боли и улучшение качества жизни неизлечимо больных пациентов и членов их семей. Сюда входит как медицинское вмешательство, так и психологическая помощь и уход.

Уточняется, что оказывать паллиативную помощь должны прошедшие специальное обучение медики. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, паллиативную помощь будут получать граждане в каждом регионе на дому, им будут предоставлены бесплатно обезболивающие и необходимые медицинские изделия.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам подключиться к работе по теме паллиативной помощи.

BannerImage
Майя Селезнёва
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar