Медведев распорядился проработать вопрос о запрете клеток в залах судов

В документе указано, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля текущего года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился дополнительно проработать вопрос о запрете клеток для обвиняемых в залах судов. Как сообщается на сайте кабмина, подобное поручение дано Минюсту, МВД и Минфину.

Ведомствам поручено внести свои предложения в связи с этим "с учётом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных источниках финансирования". Вопрос должен быть проработан к 1 апреля текущего года.