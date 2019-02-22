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Регион
Опубликовано 22 февраля 2019, 13:44

Медведев распорядился проработать вопрос о запрете клеток в залах судов

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В документе указано, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля текущего года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился дополнительно проработать вопрос о запрете клеток для обвиняемых в залах судов. Как сообщается на сайте кабмина, подобное поручение дано Минюсту, МВД и Минфину.

Ведомствам поручено внести свои предложения в связи с этим "с учётом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных источниках финансирования". Вопрос должен быть проработан к 1 апреля текущего года.

Напомним, в ноябре 2018 года в Госдуму внесли законопроект, который запрещает устанавливать в зале суда клетки и держать в них подозреваемых и обвиняемых. Как писал Лайф, ранее Медведев отмечал, что, прежде чем убирать "клетки" в судах, необходимо оценить стоимость их демонтажа.

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Майя Селезнёва
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