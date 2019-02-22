В Госдуме призвали поздравлять с 23 Февраля всех мужчин, независимо от службы

Зампредседателя думского Комитета по обороне советует россиянкам в этот день говорить своим половинкам, что они "опора, защита и надёжный щит Отечества".

Российских мужчин, даже не служивших в армии, всё равно следует поздравлять с 23 Февраля, чтобы напоминать, что их первостепенное предназначение — быть защитниками Отечества. Такую точку зрения в интервью агентству "Москва" высказал депутат Госдумы Александр Шерин. По его словам, защищать Родину можно не только с оружием в руках.

— Отечество можно защищать своим интеллектом, своим вкладом в развитие спорта, науки, культуры. Мужчина, который сегодня является профессионалом, патриотом и подвижником, очень полезен своему государству и может защищать интересы России на разных поприщах, —заявил парламентарий.

Зампредседателя думского Комитета по обороне советует россиянкам в этот день говорить своим половинкам, что они "опора, защита и надёжный щит Отечества". По его словам, это будет стимулировать российских мужчин, чтобы они наконец стали соответствовать этим словам.

Тем временем ВЦИОМ выяснил, что в вопросе о подарках к 23 Февраля ожидания мужчин и возможности женщин значительно различаются. По результатам опроса, почти каждый пятый мужчина в России надеется, что ему подарят туристическую путёвку (22%) или автомобиль (17%). Но у женщин, оказывается, другие планы.