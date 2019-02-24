В Госдуме прокомментировали заявления о "деколонизации" Украины

По мнению депутата, политика "деколонизации" будет направлена на русскоязычное население Украины.

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что политика "деколонизации" Украины будет направлена против русскоязычного населения страны.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил о том, что после завершения "декоммунизации" приступит к "деколонизации" страны для того, чтобы забыть об общности с русскими.

— Удивительным образом декоммунизация идёт рука об руку с русофобией. И она во многих странах идёт так и шла всегда, — приводит его слова РИА "Новости".