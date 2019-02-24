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Регион
Опубликовано 24 февраля 2019, 15:37

В Госдуме прокомментировали заявления о "деколонизации" Украины

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

По мнению депутата, политика "деколонизации" будет направлена на русскоязычное население Украины.

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что политика "деколонизации" Украины будет направлена против русскоязычного населения страны.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил о том, что после завершения "декоммунизации" приступит к "деколонизации" страны для того, чтобы забыть об общности с русскими.

— Удивительным образом декоммунизация идёт рука об руку с русофобией. И она во многих странах идёт так и шла всегда, — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, подобная политика будет направлена против русскоязычного населения страны и поэтому России необходимо "сделать для себя выводы", в том числе и в вопросе предоставления гражданства украинцам для того, чтобы "собирать и защитить русский народ".

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Евгений Шуваев
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