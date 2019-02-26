В Госдуме поддержали возобновление программы льготного автокредитования

Она позволит некоторым категориям россиян купить автомобиль на 10% дешевле стоимости в автосалоне.

Программа льготного автокредитования, которую с марта продолжит Минпромторг, — это поддержка не только российской промышленности, но и граждан. Такое мнение в интервью Лайфу выразил член Комитета Госдумы по транспорту Олег Нилов.

— Это поддержка, во-первых, нашей промышленности, ну и поддержка наших граждан, особенно многодетных, особенно тех, кто стремится, чтобы была не только квартира в городе, но и возможность выехать на садовый участок свой, в отчий дом, — отметил Нилов.

Он напомнил, что на ремонт и строительство дорог в России направляются триллионы рублей. И в такой огромной стране, как наша, непросто обойтись без автомобиля.

— Как бы ни заставляли поверить нас в то, что автомобиль — роскошь и не каждому он нужен и по карману, нет, моя позиция и многих моих коллег — что в такой стране, как Россия, с огромными просторами, без автомобиля, и может быть даже не одного в каждой семье, не обойтись, — сказал депутат.