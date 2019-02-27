Отмечается, что всего к настоящему моменту прививки сделали 70,8 миллиона россиян.

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрирован в 32 российских субъектах. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

— Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации — в четырёх городах, — говорится в заявлении.

Уточняется, что с 18 по 24 февраля превышение эпидпорогов по ОРВИ и гриппу среди детей до двух лет было зафиксировано в десяти регионах страны, среди детей от трёх до шести — в 21 субъекте РФ, от семи до четырнадцати лет — в 14 субъектах. А в группе старше 15 лет превышение зафиксировано было в 31 субъекте.

В Роспотребнадзоре отметили, что к настоящему моменту прививки сделали 70,8 миллиона россиян. В то же время население нашей страны, согласно данным Росстата, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 146,794 миллиона человек.