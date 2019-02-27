Законопроект о создании цифровых избирательных участков внесён в Госдуму

Законопроект о создании в Москве "цифровых избирательных" участков, которые позволят проголосовать на выборах через Интернет, внесён на рассмотрение в Госдуму. Соответствующий документ был опубликован на сайте нижней палаты.

— Проект федерального закона предусматривает при проведении выборов 8 сентября 2019 года наделение ряда избирательных участков в городе федерального значения Москве статусом цифровых участков, — говорится в пояснительной записке.

Как отмечают составители документа, при проведении выборов россияне, находящиеся за пределами того региона, где они обладают активным избирательным правом, могу реализовать его удалённо на создаваемых электронных участках.

Перечень участков, которые в этом году получат статус "цифровых", будет определён ЦИК РФ. Его решение будет основано на предложении Московской городской избирательной комиссии. Но чтобы принять участие в голосовании через Интернет, сначала следует оставить заявку на портале госуслуг.