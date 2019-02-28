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Регион
Опубликовано 28 февраля 2019, 14:54

В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах

Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей

Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей

Согласно ему просьба о льготном периоде будет рассматриваться в течение пяти дней.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Думы Вячеслав Володин внесли в Госдуму законопроект о предоставлении ипотечных каникул гражданам. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект станет первым из ряда инициатив президента России Владимира Путина, которые были озвучены в ходе Послания Федеральному собранию.

— Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер, — заявил Володин журналистам.

Согласно документу, обращения граждан с просьбой о льготном периоде будут рассматривать до пяти дней. Запросить его могут те, кто потерял кормильца, инвалиды I и II группы, временно нетрудоспособные и те, у кого доход резко упал на треть.

Напомним, что в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил дать возможность таким гражданам сохранить своё жильё.

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Артур Белкин
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