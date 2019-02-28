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Опубликовано 28 февраля 2019, 18:46

Миронов призвал переименовать Курильские острова в Русские

Остров Итуруп. Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов

Остров Итуруп. Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов

По его мнению, это ещё раз подчеркнёт для Японии принадлежность территории нашей стране.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов в беседе с телеканалом "Россия 24" предложил переименовать Курильские острова. Он подчеркнул, острова открыли русские казаки, и другой принадлежности у них быть не может.

— Мы, фракция "Справедливая Россия" и партия "Справедливая Россия", вносим предложение: давайте мы переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими, — сказал Миронов.

Россия и Япония десятилетиями ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой. Япония претендует на Южные Курилы, называя их своими Северными территориями.

Лайф рассказывал о том, что по поводу претензий Японии на острова думают сами жители Курил.

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Артур Белкин
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