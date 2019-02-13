"Курилы — наши, как и Крым". Что говорят жители Сахалина о статусе островов

Спецкор Лайфа Артур Матвеев опросил жителей Южно-Сахалинска и выяснил, как они относятся к спору вокруг Курил.

Специалисты ВЦИОМа сегодня прилетели на Итуруп для изучения мнения местных жителей о претензиях Японии на данные территории. Лайф тоже отправился на Дальний Восток, чтобы услышать всё из первых уст. Место действия — Южно-Сахалинск. Говорим, естественно, о Курилах.

Жительница Сахалина София Воружена вопрос принадлежности Курил комментирует осторожно. Девушка выросла в смешанной семье: мама — русская, отчим — японец, и разговоры на эту тему у них в доме запрещены. "Не хотим разжигать третью мировую войну", — шутит София.

У других жителей 200-тысячного Южно-Сахалинска взгляд на эту проблему, кажется, весьма однозначный: Курилы не отдадим. Аргументы звучат самые разнообразные, но вот самый популярный из них: единство страны — вещь неприкасаемая, и точка.

Курилы наши, как и Крым, и какого-либо иного [варианта] быть не может. Отдав Курилы, даже один-два острова, Россия распадётся. <...> Россия и Курилы — это одно и то же житель Южно-Сахалинска И. Морозов

Другой житель города, Сергей Зыков, выразил мнение, что этот вопрос вообще необсуждаемый.

Это наше! Зачем отдавать? Уже Аляску отдали. Зачем [нам мир с Японией]? Для чего? Мы что, воюем? Мы же не воюем, мир и так есть Сергей Зыков

Местная жительница Евгения Матвеева напомнила о том, что деды и прадеды воевали за Курилы и отдавать эти территории неправильно. Она отметила, что большинство жителей придерживаются такого же мнения, а само обсуждение вопроса часто можно услышать в общественном транспорте, парках и других многолюдных местах — как среди молодёжи, так и между людьми преклонного возраста.

Что касается границ, это неотъемлемая часть нашей жизни, благосостояния, поэтому никаких Курил я бы даже в аренду не отдала рассказывает другая горожанка, Тамара Гаврикова

А вот местная жительница Оксана Иванова, напротив, заявила, что ей безразлична судьба островов Южно-Курильской гряды.

Я там никогда не была и не буду отрезала она

Россия и Япония десятилетиями ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР. Токио считает своими Кунашир, Итуруп, Шикотан, а также группу небольших островов Хабомаи.