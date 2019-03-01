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Опубликовано 1 марта 2019, 09:30

Маколей Калкин стал продюсером новой видеоигры

Фото © HumaNature

Фото © HumaNature

Ранее актёр говорил о том, что он не придёт на "Оскар" из-за того, что проведёт время за играми.

Независимая студия HumaNature анонсировала свой дебютный проект — игру ToeJam & Earl: Back in the Groove. У неё уже есть исполнительный продюсер — Маколей Калкин. Об этом сообщает Polygon.

До этого актёр заявил о том, что он не посетит церемонию вручения "Оскаров". Это было связано с тем, что звезда фильма "Один дома" решила поиграть в классические игры 90-х годов, среди которых — ToeJam & Earl.

По сюжету игры инопланетяне Той-Джем и Эрл вновь потерпели крушение на планете Земля. Им нужно отремонтировать свой корабль, а необходимые запчасти разбросаны по всему миру.

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Сергей Сурепин
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