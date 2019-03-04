Шутка преемницы Меркель о туалетах вызвала скандал

Глава Христианско-демократического союза высказалась о кабинках для людей "нейтрального пола".

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр попала под шквал критики после своей недавней шутки, пишет Tagesspiegel.

Сообщается, что политик выступила на ежегодном карнавальном судебном заседании в Штокахе, это город на юге Германии в земле Баден-Вюртемберг. Там Крамп-Карренбауэр обмолвилась по поводу туалетов для людей "нейтрального пола".

— Для тех, кто пока не знает, следует ли им ещё мочиться стоя или они уже должны делать это сидя, — сказала она.

Эти слова вызвали скандал. Берлинский сенатор Клаус Ледерер заявил, что не пристало лидеру самой многочисленной партии бундестага даже в шутку так говорить о людях, не соответствующих общепринятым "мачо-нормам".

Мэр немецкой столицы Михаэль Мюллер отметил, что за каждой шуткой "скрывается некая позиция". А депутат бундестага Дитмар Барч и вовсе выразил уверенность, что такой юмор — одна из причин не допустить того, чтобы глава ХДС стала следующим канцлером.