Шутка преемницы Меркель о туалетах вызвала скандал
Фото: © Instagram/krampkarrenbauer
Глава Христианско-демократического союза высказалась о кабинках для людей "нейтрального пола".
Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр попала под шквал критики после своей недавней шутки, пишет Tagesspiegel.
Сообщается, что политик выступила на ежегодном карнавальном судебном заседании в Штокахе, это город на юге Германии в земле Баден-Вюртемберг. Там Крамп-Карренбауэр обмолвилась по поводу туалетов для людей "нейтрального пола".
— Для тех, кто пока не знает, следует ли им ещё мочиться стоя или они уже должны делать это сидя, — сказала она.
Эти слова вызвали скандал. Берлинский сенатор Клаус Ледерер заявил, что не пристало лидеру самой многочисленной партии бундестага даже в шутку так говорить о людях, не соответствующих общепринятым "мачо-нормам".
Мэр немецкой столицы Михаэль Мюллер отметил, что за каждой шуткой "скрывается некая позиция". А депутат бундестага Дитмар Барч и вовсе выразил уверенность, что такой юмор — одна из причин не допустить того, чтобы глава ХДС стала следующим канцлером.
Как ранее писал Лайф, Ангела Меркель решила не участвовать в предстоящих выборах в 2021 году. Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года сменила её на посту руководителя ХДС. Теперь её считают главным претендентом на должность канцлера.