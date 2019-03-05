Госдума выгоняет хостелы из многоквартирных домов

Теперь, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести своё помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов.

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект, запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц и хостелов. Документ был внесён на рассмотрение представителями четырёх фракций нижней палаты парламента. В окончательном чтении его могут принять уже 6 марта.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования. С этого момента владельцы хостелов получат год для их перевода в статус нежилых помещений. Но даже после этого предпринимателю потребуется разрешение на оказание гостиничных услуг от общего собрания собственников. Ещё одним условием является соблюдение требований законодательства, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учёта.