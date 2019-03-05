Госдума выгоняет хостелы из многоквартирных домов
Кадр сериала "Новенькая"/ © Кинопоиск
Теперь, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести своё помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов.
Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект, запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц и хостелов. Документ был внесён на рассмотрение представителями четырёх фракций нижней палаты парламента. В окончательном чтении его могут принять уже 6 марта.
Документ вступит в силу со дня официального опубликования. С этого момента владельцы хостелов получат год для их перевода в статус нежилых помещений. Но даже после этого предпринимателю потребуется разрешение на оказание гостиничных услуг от общего собрания собственников. Ещё одним условием является соблюдение требований законодательства, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учёта.
Ранее Лайф рассказывал, что в 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов. Это связано с домашним чемпионатом мира по футболу. Наибольшее количество хостелов за год открылось в Москве — 121. Следом идут Санкт-Петербург с 67 мини-гостиницами, Казань (32), Екатеринбург (24), Ростов-на-Дону (21), Самара (19), Нижний Новгород (18), Краснодар (17), Новосибирск (14), Волгоград и Иркутск (по 13).