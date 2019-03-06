Госдума во втором чтении приняла законопроект против фейков

Документ поддержали с учётом ряда внесённых поправок. Например, сетевым СМИ теперь предлагается возможность удалять недостоверную информацию во избежание блокировки. И только в случае бездействия доступ к такому ресурсу будет ограничен.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответственности за фейковые новости.

Ко второму чтению законодатели исключили из документа размытую формулировку "иные тяжкие последствия", которая вызывала вопросы у некоторых представителей общественности: теперь последствия чётко обозначены в документе. Более того, ответственность за распространение фейков теперь чётко разделена в зависимости от тяжести последствий. Вместе с тем все дела, которые будут возбуждаться по данной статье, будут находиться на особом контроле прокуратуры, а вот назначить наказание по данным видам правонарушения может только суд.

Кроме того, по предложению представителей СМИ в законопроекте оговаривается особый порядок блокирования интернет-ресурсов за указанные нарушения. В соответствии с документом имеющие лицензию СМИ получат право в течение суток после получения соответствующего предписания удалить недостоверную информацию (то есть о немедленной блокировке речи не идёт).