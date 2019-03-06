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Регион
Опубликовано 6 марта 2019, 14:58

В Госдуме не поддержали идею передавать пенсии по наследству

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В СР считают, что граждане должны иметь гарантии на возврат взносов, которые они накапливают в течение жизни.

В Госдуме не поддержали законопроект "Справедливой России", которая предложила позволить гражданам передавать страховые пенсии по наследству. Об этом сообщает ТАСС.

— В настоящее время государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте, — заявляли в "Справедливой России".

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ответили справедливоросам, что имущество, подлежащее наследованию, определено Гражданским кодексом РФ, а в него "не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя".

Также и Конституционный суд определил, что право на пенсию "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина".

Несколько дней назад Лайф сообщал, что в Госдуму направлен законопроект о соцдоплатах к пенсии. Если он будет принят, то коснётся четырёх миллионов человек — малообеспеченных пенсионеров. А в прошлом месяце президентом России был подписан закон о запрете взыскания долгов с пенсий и соцвыплат.

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Иван Комогорцев
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