В Госдуме не поддержали идею передавать пенсии по наследству

В СР считают, что граждане должны иметь гарантии на возврат взносов, которые они накапливают в течение жизни.

В Госдуме не поддержали законопроект "Справедливой России", которая предложила позволить гражданам передавать страховые пенсии по наследству. Об этом сообщает ТАСС.

— В настоящее время государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте, — заявляли в "Справедливой России".

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ответили справедливоросам, что имущество, подлежащее наследованию, определено Гражданским кодексом РФ, а в него "не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя".

Также и Конституционный суд определил, что право на пенсию "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина".