Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и пособий

Теперь приставы не смогут блокировать счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от ЧС или, например, пособиями по причине вреда здоровью.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который полностью исключит возможность взыскания долгов с социальных выплат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки вступают в силу с 1 июня 2020 года.

К слову, запрет на взыскание с выплат соцхарактера и ранее был предусмотрен российским законодательством, вот только механизмы нуждались в доработке. К примеру, банки и приставы видели счёт должника, но не понимали, какие именно средства на него поступают. Теперь же каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы оно было защищено от взысканий.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой и Совфедом.