Названы самые популярные типы мобильных приложений

Аналитики отметили серьёзный рост мобильных игр. В этом году они должны стать ещё популярнее.

Компания Newzoo назвала самые популярные типы мобильных приложений.

На первом месте ожидаемо расположились соцсети, ими пользуются 67% пользователей смартфонов. На втором разместились приложения для шопинга (56%), а на третьем — игры (50%). Далее соответственно идут музыка и cтриминговые сервисы.

Аналитики отмечают рост популярности мобильных игр. Они ожидают, что в 2019 году число мобильных геймеров достигнет 2,4 миллиарда, а чистая прибыль составит 148 миллиардов долларов.