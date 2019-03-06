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Опубликовано 6 марта 2019, 12:03

Названы самые популярные типы мобильных приложений

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Аналитики отметили серьёзный рост мобильных игр. В этом году они должны стать ещё популярнее.

Компания Newzoo назвала самые популярные типы мобильных приложений.

На первом месте ожидаемо расположились соцсети, ими пользуются 67% пользователей смартфонов. На втором разместились приложения для шопинга (56%), а на третьем — игры (50%). Далее соответственно идут музыка и cтриминговые сервисы.

Аналитики отмечают рост популярности мобильных игр. Они ожидают, что в 2019 году число мобильных геймеров достигнет 2,4 миллиарда, а чистая прибыль составит 148 миллиардов долларов.

Ранее были названы 10 самых прибыльных приложений на iPhone. Самое популярное — Netflix, за год на нём заработали 790,2 миллиона долларов.

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Денис Марков
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